Yeni döneme hazır

AKDAĞMADENİ İmam Hatip Lisesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklarını tamamlayarak, öğrencilerini beklemeye başladı. Okul, yeni yönetim anlayışı, dinamik kadrosuyla mesleki çalışmaların yanı sıra akademik, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin planlandığı yepyeni bir dönemle öğrencilerin karşısına çıkacağı kaydedildi. Kadrosu, fiziki imkânları ve diğer donatı alanlarıyla hayli iddialı olan Akdağmadeni İmam Hatip Lisesi öğrencilerin kendilerini tercih etmeleri halinde, 8. Sınıf diploma notu 80 ve üzeri olan öğrenciye tablet, notu 70-80 arası olan öğrenciye şehir içi servis ücretinin yüzde ellisi hediye olarak verilecek.