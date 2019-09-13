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Yeni Çeltek’te ne oluyor?

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, son zamanlarda Yeni Çeltek kömür ocağında maden işçilerinin sorunlarının arttığına yönelik bir açıklama yaptı.

Yeni Çeltek’te ne oluyor?

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, son zamanlarda Yeni Çeltek kömür ocağında maden işçilerinin sorunlarının arttığına yönelik bir açıklama yaptı.

13 Eylül 2019 Cuma 00:00
Yeni Çeltek’te ne oluyor?

Ali Keven, Sorgun Yeni Çeltek kömür ocağında yeraltında çalışan madencilerin işten çıkarma sorunuyla baş başa olduklarını söyledi. Geçtiğimiz Salı günü Sorgun’da Maden-İş sendikasına üye madencilerin iş bırakma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalıştıklarını aktaran Keven, muğlak ifadelerle oyalanan madencilerin sorunlarını gidermek amacıyla gerek TKİ Genel Müdürlüğü gerekse Bakanlığın derhal harekete geçmesini istedi. Yozgat’ta zaten çok az sayıda bulunan çalışma sahalarının bu şekilde adım adım kapandığına ya da işçi çıkardığını söyleyen Keven;  “Yozgat yıllardır siyasi iktidara Türkiye ortalamasının üzerinde destek verdi ama maalesef Türkiye ortalamasının üzerinde bir ilgi ve yatırım görmedi. Bunun sonucunda da vatandaşlarımız göç etmek zorunda kaldı. Şimdi Sorgun’da maden işçilerinin yaşadığı sorunlar devam ederse yine göç etmeye devam edecekler. Özellikle iktidar partisi mensubu vekillere daha çok iş düşüyor. Çünkü Yozgat sizi yıllardır bakan yaptı, milletvekili yaptı sizden de sorunlarına çözüm istiyor, mazeret istemiyorlar. Bu insanlara kayıtsız kalamazsınız” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 12.09.2019 16:04
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