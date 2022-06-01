Yeni bir görünüm

Sıcak havaların etkisini göstermesi ile birlikte yol yenileme çalışmalarına hızlı bir giriş yapan belediye, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Sokakların fiziki yapısına göre çalışmalarını sürdüren Sarıkaya Belediyesi, sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda ilçede tahrip olmuş yolları kilitli parke taşlarını özenle döşeyerek ilçeye estetik bir görüntü kazandırıyor. Battalgazi Mahallesi 166 numaralı sokakta yapılan çalışmalar ardından mahalle yeni bir görüm kazanacak.

Haber Merkezi

