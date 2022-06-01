Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yeni bir görünüm

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, belediye tarafından bahar aylarının gelmesi ile birlikte ulaşım kalitesini artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada yol yenileme çalışmaları yürütülüyor.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:43
Yeni bir görünüm

Sıcak havaların etkisini göstermesi ile birlikte yol yenileme çalışmalarına hızlı bir giriş yapan belediye, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Sokakların fiziki yapısına göre çalışmalarını sürdüren Sarıkaya Belediyesi, sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda ilçede tahrip olmuş yolları kilitli parke taşlarını özenle döşeyerek ilçeye estetik bir görüntü kazandırıyor. Battalgazi Mahallesi 166 numaralı sokakta yapılan çalışmalar ardından mahalle yeni bir görüm kazanacak.
Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Yeni Bir Görünüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadim Oyunlar Şenliği
Kadim Oyunlar Şenliği
300 milyonluk ihale
300 milyonluk ihale
Projeler konuşuldu
Projeler konuşuldu
Çalışanlarla çay saati
Çalışanlarla çay saati
Glütensiz tarhana
Glütensiz tarhana
TEMELiNi ATTIĞI MERKEZi AÇTI
TEMELiNi ATTIĞI MERKEZi AÇTI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim