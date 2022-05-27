Yeni bir dernek kuruldu

Ziyaretleri kapsamında yeni kurulan Ümitleri Yeşertme Derneğini ziyaret eden İl Müdürü Yurtlu, derneklerin kurumsallık kazanmasının esas olduğuna dikkat çekti. Yozgat’ta faaliyet gösteren derneklere bir yenisi eklenerek, insani yardım alanında bir dernek daha kurulduğunu belirten Yurtlu, Yönetim Kurulu Başkanlığını Zeynel Kutluer’in yürüteceğini söyledi. Yurtlu, gençler tarafından kurulan derneğin yirmi bir üyesi bulunduğunu belirtti. Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Yurtlu, dernekler mevzuatı, Kamu STK işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi hakkında hatırlatmalarda bulundu. Derneklerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinin önemine değinen Yurtlu, PRODES sisteminden proje hazırlanması konularında da bilgi verdi.

•Haber Merkezi•