Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yeni bir dernek kuruldu

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, derneklere rehberlik etmek, karşılaşılan sorunları gidermek, kamu STK işbirliğini geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:26
Yeni bir dernek kuruldu

Ziyaretleri kapsamında yeni kurulan Ümitleri Yeşertme Derneğini ziyaret eden İl Müdürü Yurtlu, derneklerin kurumsallık  kazanmasının esas olduğuna dikkat çekti. Yozgat’ta faaliyet gösteren derneklere bir yenisi eklenerek, insani yardım alanında bir dernek daha kurulduğunu belirten Yurtlu, Yönetim Kurulu Başkanlığını Zeynel Kutluer’in yürüteceğini söyledi. Yurtlu, gençler tarafından  kurulan derneğin yirmi bir üyesi bulunduğunu belirtti. Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Yurtlu, dernekler mevzuatı, Kamu STK işbirliğinin güçlendirilmesi  ve geliştirilmesi hakkında hatırlatmalarda bulundu. Derneklerin kurumsal  kapasitelerinin geliştirilmesinin önemine değinen Yurtlu, PRODES sisteminden proje hazırlanması konularında da bilgi verdi.
•Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Yeni Bir Dernek Kuruldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI
GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI
Değerlendirme yaptılar
Değerlendirme yaptılar
Tırda uygulamalı eğitim
Tırda uygulamalı eğitim
Ön görüşme yapıldı
Ön görüşme yapıldı
Çalışmalar hız kazandı
Çalışmalar hız kazandı
Kardeşliğe bağış
Kardeşliğe bağış
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim