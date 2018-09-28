Yeni binada ilk toplantı

Belediyenin hizmet vereceği binaya taşıma işlemlerinin önemli bölümü tamamlandı. Yeni mefruşatın alınmadığı yeni hizmet binasına, eski binasındaki masa, sandalye, pano, halı, kilim, koltuk, bilgisayar ve diğer malzemelerin taşındığı kaydedildi. Yeni hizmet binasında gerçekleştirilen ilk daimi encümen toplantısına Yozgat belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlık etti.
28 Eylül 2018 Cuma 01:00
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