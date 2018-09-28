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Yeni binada ilk toplantı

YOZGAT Valiliği’nin taşınmasıyla birlikte boşalan eski Hükümet Konağı binasında bakım, onarım, düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından taşınma işlemlerine başlayan Yozgat Belediyesi, yeni hizmet binasında ilk toplantısını da gerçekleştirdi.

Yeni binada ilk toplantı

YOZGAT Valiliği’nin taşınmasıyla birlikte boşalan eski Hükümet Konağı binasında bakım, onarım, düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından taşınma işlemlerine başlayan Yozgat Belediyesi, yeni hizmet binasında ilk toplantısını da gerçekleştirdi.

28 Eylül 2018 Cuma 01:00
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Yeni binada ilk toplantı

Belediyenin hizmet vereceği binaya taşıma işlemlerinin önemli bölümü tamamlandı. Yeni mefruşatın alınmadığı yeni hizmet binasına, eski binasındaki masa, sandalye, pano, halı, kilim, koltuk, bilgisayar ve diğer malzemelerin taşındığı kaydedildi. Yeni hizmet binasında gerçekleştirilen ilk daimi encümen toplantısına Yozgat belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlık etti. 

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