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Yeni bina tamam

Devlet Su İşleri yeni hizmet binasında sona gelindi.

28 Temmuz 2020 Salı 00:19
Yeni bina tamam

YOZGAT Şehir Hastanesi’nin yapımı nedeniyle hizmet binasının yıkılması sonucunda Valilik binasında geçici hizmet veren Devlet Su İşleri yeni hizmet binasına yakında kavuşacak.
Esentepe bölgesinde yapımına başlanılan Devlet Su İşleri’nin yeni hizmet binası inşaatında sona yaklaşıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Etüt Plan Daire Başkanı Nazmi Kağnıcoğlu, 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya, 12. Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Erol, 7. Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman ile birlikte hizmet binasında incelemelerde bulundu.  DSİ Şube Müdürlüğü elemanlarının da hazır bulunduğu incelemede Genel Müdür Yardımcısı Dağdeviren, yapımı tamamlanmak üzere olan şube tesislerinin son durumu hakkında yüklenici temsilcisinden bilgi aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Yeni Bina Tamam
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