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Yeni başkan Evcimen

Hafta sonu gerçekleştirilen Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (SMMMO) Harun Evcimen yeni başkan seçildi. İki adayın yarıştığı seçimlerde 99 oy alan Harun Evcimen mevcut başkan Ahmet Bulut’tan bayrağı devraldı.

24 Mayıs 2022 Salı 00:33
Yeni başkan Evcimen

Mahmut Taha Örnek ile Harun Evcimen’in yarıştığı genel kurulda 154 delege oy kullandı. Evcimen 99, Örnek ise 55 oy alırken, Evcimen Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın yeni başkanı seçildi. Demokratik bir ortamda karşılıklı, sevgi, saygı ve anlayış içerisinde bir genel kurul toplantısı yaptıklarını söyleyen Evcimen, kazanan mesleklerinin olduğunu belirtti. Kendilerinin birinci amacının mesleği daha iyi yere nasıl getiririz ve birlik, beraberliğin meslektaşları arasında ayrım yapmadan ve ayrıştırmadan en güzel hizmeti yapmak olduğunu vurgulayan Evcimen, Mali Müşavirler odası olarak çok güzel çalışmalar yapacaklarının altını çizdi. Eski Başkan Ahmet Bulut ise 2016 yılı mayıs ayından bugüne kadar yapılan genel kurulda 6 yıldır  başkanlık görevini yürüttü Yozgat SMMM  Odası başkanlık görevinin son bulduğunu dile getirdi. Odanın yeni başkanı 2 dönem birlikte yol aldığı meslektaşı Harun Evcimen olduğunu vurgulayan Bulut, ‘’Kendisine ve yeni seçilen oda kurullarımıza hayırlı olsun. Görev yapmış olduğum süre  içinde vermiş oldukları destekten dolayı meslektaşlarımın hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Mesleğimiz ve meslektaşımıza hayırlı olsun’’ dedi.
Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası genel kurul toplantısına Kırıkkale SMMM Odası Başkanı Ferman Aldemir, Kırıkkale SMMM Odası üyesi Recep Yücekaya ve YMM Ali Rıza Şehitoğlu ve üyelerin katıldı. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Yeni Başkan Evcimen
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