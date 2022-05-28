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Yeni başkan atandı

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından olağanüstü kongre gerçekleştirildi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:15
Yeni başkan atandı

Boşalan ilçe başkanlığının yerine olağanüstü kongrede delegenin güvenini alarak Ömer İşgüzar atandı. Kongreye CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar, ilçe başkanları ve parti yönetimleri katıldı. Kongrede konuşan Milletvekili Keven Şefaatli’de genç dinamik bir kadro oluştuğunu vurgulayarak, “Şefaatli’de genç, dinamik, kararlı bir kadronun git gide güç kazandığını görüyoruz. Buradaki kalabalık yoğun bir emeğin ürünü. Şefaatli’de daha çok çalışacağız, mahallelerde daha çok çalışacağız, köylere daha fazla gideceğiz. Millet İttifakı iktidara koşuyor. Millet bizi çağırıyor. Mağduriyet olan, sorun olan her yerde biz olacağız. Derdine derman olacağız. Bu kadro inanıyorum ki daha fazlasını başaracak. Şimdiden herkese başarılar diliyorum” dedi.
•Haber Merkezi•

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Yeni Başkan Atandı
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