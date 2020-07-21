Yeni araçlar hazır

SORGUN Belediyesi, ilçesinin altyapıya yönelik sorunlarının çözümlenmesi, üstyapıların daha kullanışlı hale getirilip, sosyal alanların oluşturulması yönündeki çalışmalarını kendi imkanları ile yapabilmek için makine parkını güçlendirdi.

Sorgun Belediyesi makine parkını yeni araçlarla güçlendirdi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Sosyal yardımlarımızda kullanmak üzere iki doblo model araç, iş makinesi sınıfında dozer, forklift, asfalt yama silindiri, mazot tankeri ile çalışmalarımıza hız kazandırdık’’ dedi.