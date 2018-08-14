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Yeni alanlara park

SORGUN Belediyesi ilçedeki yeni yerleşim alanlarına çocuk oyun parkları inşa ediyor.

Yeni alanlara park

SORGUN Belediyesi ilçedeki yeni yerleşim alanlarına çocuk oyun parkları inşa ediyor.

14 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Yeni alanlara park

Sorgun Belediyesi ilçede yeni yapılan konut ve site alanlarına yakın bölgelerde, çocuklar ve mahalle sakinleri için yeni park alanları oluşturdu. Yaz döneminde park ve bahçe sayısını artıran Sorgun Belediyesi, bu kapsamda ilçede eskiyen çocuk parklarını yeniledi. Bazı parklarda oyun aletleri de yenilenirken, ilçede kalabalık nüfus barındıran, yeni yerleşim alanlarında da mahalle sakinlerinin ihtiyacını giderecek alanlar yapılıyor. Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, “İlçemizdeki oyun parklarını büyük ölçüde yeniledik, eskiyen oyun gruplarını değiştirdik. Bazı ihtiyaç duyulan alanlara ise yeni oyun parkları inşa ettik” dedi.

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