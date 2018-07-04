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YEMYEŞiL OLACAK

YOZGAT’ın tabiat harikası beldelerinden olan Uzunlu’da ağaçlandırma çalışması yapılacak.

YEMYEŞiL OLACAK

YOZGAT’ın tabiat harikası beldelerinden olan Uzunlu’da ağaçlandırma çalışması yapılacak.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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YEMYEŞiL OLACAK

Yapılacak ağaçlandırma çalışmasıyla Uzunlu daha fazla yeşile bürünecek. Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç yaklaşık 2 bin dekarlık boş alana ağaç dikileceğini söyledi. Uygulanacak büyük ağaçlandırma projesi kapsamında, 2 bin dekarlık alan ile 5 bin dekarlık eski dikili alanın yüzde 70’lik boş kısımlarına fidan dikimi yapılacağı ifade edildi. Belediye Başkanı Turan Koç, “Dikim öncesi teras ve toprak örtü işi ile etrafına tel örgü çekimi çalışmalarımız başlamış olup, hızlı bir şekilde devam etmektedir. Gelecek nesillere en güzel hizmet olan ağaç ve orman işinde emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

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