Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114645
ALTIN
161.644
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1635
EURO
4.5487

Yemtaş kapasite artırıyor

YERKÖY ilçesinin Saray Köyünde bulunan Yemşat Şirketi, besi ahır kapasitesini artırmaya yönelik çalışma başlattı.

Yemtaş kapasite artırıyor

YERKÖY ilçesinin Saray Köyünde bulunan Yemşat Şirketi, besi ahır kapasitesini artırmaya yönelik çalışma başlattı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
2 Okunma
Yemtaş kapasite artırıyor

Halen 400 büyükbaş hayvan besisi ahırına sahip olan şirket, bin 400 büyükbaşa çıkartma için Yozgat Valiliğine başvuruda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda kapasite artırımı için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir’ kararı verildi. Yemşat şirketi, 2015 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ‘İstikrarlı büyüme mali destek programı’ kapsamında destek almaya hak kazanıp, tesis teknolojisini yenileyerek, saatte 18 ton olan üretim kapasitesini saatte 25 tona yükseltmişti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yemeklerimiz tanıtıldı
Yemeklerimiz tanıtıldı
Kantinlere yakın takip
Kantinlere yakın takip
Köylere taşkın kanalı
Köylere taşkın kanalı
Muhtarlar sorunlarını anlattı
Muhtarlar sorunlarını anlattı
Fehimli Merası genişletildi
Fehimli Merası genişletildi
HASTANE YERiNE OKUL
HASTANE YERiNE OKUL

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim