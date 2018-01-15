Yemtaş kapasite artırıyor

Halen 400 büyükbaş hayvan besisi ahırına sahip olan şirket, bin 400 büyükbaşa çıkartma için Yozgat Valiliğine başvuruda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda kapasite artırımı için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir’ kararı verildi. Yemşat şirketi, 2015 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ‘İstikrarlı büyüme mali destek programı’ kapsamında destek almaya hak kazanıp, tesis teknolojisini yenileyerek, saatte 18 ton olan üretim kapasitesini saatte 25 tona yükseltmişti.