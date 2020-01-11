Yozgat İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt’un katılımı ile gerçekleştirilen yemin töreninde 99’a 4 tertip 50 kısa dönem er silah, bayrak ve Kuran’a el basarak yemin ettiler. Yemin töreni sonrasında yaş kütüğüne plaket çakıldı. Daha sonra yapılan eğitimler sırasında başarılı olan erler ödüllendirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Yeşilyurt, konuşmasında; ‘’İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman Türk ordusuna mensup olduğunuzun kabul belgesidir. Andınızın sizlere ve ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Daha sonra Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ekrem Mengi, yemin eden askerler ile birlikte fotoğraf çektirdiler. Daha sonra aileleri ile buluşan acemi askerler, aileleri ile hasret giderdiler.