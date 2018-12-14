Yemenli çocuklar yararına kermes

"Yemen'de çocuklar ölmesi" sloganı çerçevesinde başlatılan yardım kampanyası ile ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, "Öğrencilerimiz bu kampanyaya iki hafta önce başladı. Önce para yardımı topladı, bu gün de bir kermes düzenlediler. Buradan elde edilecek gelir, Türk Kızılayı Sorgun Şubesi aracılığıyla Yemen’de ki çocuklara gönderilecek. Şu anda Yemen’de 17 milyon kişi açlık sınırımda. Bizlerin de bu insanlara yardım eli uzatması gerekir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.