Yemeklerimiz tanıtıldı

Dernek binasında gerçekleşen etkinliğe Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, MHP İlçe Başkanı Ramazan Aşkar, kurum amirleri, okul müdürleri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Dernek Başkanı Nuh Ali Yılmaz ve yöneticileri konuklarıyla tek tek ilgilenirken, dernek üyesi bayanlar tarafından ‘Arapaşı’ yemeği konuklara ikram edildi. Etkinliğe ilginin yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Dernek Başkanı Nuh Ali Yılmaz yeni kurulan bir dernek olduklarını dile getirerek “Dernek olarak ikinci etkinliğimiz, amacımız hem ilçemizdeki hemşerilerimizi bir araya getirmek hem de Didim’de yaşayanları bu tür etkinliklerle kaynaştırmak istiyoruz. Güzel bir katılım oldu; katkı sunan herkes ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.