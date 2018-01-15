Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114645
ALTIN
161.644
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1635
EURO
4.5487

Yemeklerimiz tanıtıldı

AYDIN’ın Didim ilçesinde faaliyetini sürdüren Yozgatlılar Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği, yöresel yemeklerimizden ‘Arapaşını’ düzenlenen yemek etkinliğinde tanıttı, davetlilere arapaşı ikram edildi.

Yemeklerimiz tanıtıldı

AYDIN’ın Didim ilçesinde faaliyetini sürdüren Yozgatlılar Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği, yöresel yemeklerimizden ‘Arapaşını’ düzenlenen yemek etkinliğinde tanıttı, davetlilere arapaşı ikram edildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
3 Okunma
Yemeklerimiz tanıtıldı

Dernek binasında gerçekleşen etkinliğe Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, MHP İlçe Başkanı Ramazan Aşkar, kurum amirleri, okul müdürleri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Dernek Başkanı Nuh Ali Yılmaz ve yöneticileri konuklarıyla tek tek ilgilenirken, dernek üyesi bayanlar tarafından ‘Arapaşı’ yemeği konuklara ikram edildi. Etkinliğe ilginin yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Dernek Başkanı Nuh Ali Yılmaz yeni kurulan bir dernek olduklarını dile getirerek “Dernek olarak ikinci etkinliğimiz, amacımız hem ilçemizdeki hemşerilerimizi bir araya getirmek hem de Didim’de yaşayanları bu tür etkinliklerle kaynaştırmak istiyoruz. Güzel bir katılım oldu; katkı sunan herkes ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kantinlere yakın takip
Kantinlere yakın takip
Köylere taşkın kanalı
Köylere taşkın kanalı
Yemtaş kapasite artırıyor
Yemtaş kapasite artırıyor
Muhtarlar sorunlarını anlattı
Muhtarlar sorunlarını anlattı
Fehimli Merası genişletildi
Fehimli Merası genişletildi
HASTANE YERiNE OKUL
HASTANE YERiNE OKUL

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim