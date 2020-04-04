Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89553
ALTIN
350.305
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2649
EURO
7.2349

YEMEKLER UYAR’DAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya Uyar Holding de destek verdi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 03:37
YEMEKLER UYAR’DAN

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımlarıyla istihdam yaratıp, üretimi ile ekonomiye katkı sağlayan Uyar Holding de katıldı. Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle işini yapamayan, dışarı çıkamayan ya da işsiz kalanlar başta olmak üzere ekonomik olarak zor koşullarda olan Yozgatlılara yardım için harekete geçen Uyar Holding, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Yozgat Valiliğine 5 bin adet yemek paketi yardımında bulundu. Yozgatlı iş insanları, Uyar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Uyar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Tüzer’in talimatları doğrultusunda, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 5 bin adet yemek paketini taşıyan yardım tırı Yozgat Valiliğine ulaştı ve gıda mühendisi gözetiminde valilik yetkililerine teslim edildi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde Uyar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sidaş Yemek Fabrikasında hazırlanan, kavurma, nohutlu pirinç pilavı, fasulye pilaki, yaprak sarma gibi hazır yemeklerden oluşan 5 bin adet yemek paketi, Yozgat Valiliği aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçte, Uyar Holding’in yapmış olduğu yardım uygulaması tüm Yozgatlı iş adamlarına örnek olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
YEMEKLER UYAR’DAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esme teyze Hakk’a yürüdü
Esme teyze Hakk’a yürüdü
Kesiriçli Mehmet Hafiz Vefat etti
Kesiriçli Mehmet Hafiz Vefat etti
Ücretlere 300 lira ek
Ücretlere 300 lira ek
MASKE ÜRETiMi ARTTI
MASKE ÜRETiMi ARTTI
Zararsız da iki maaşını bağışladı
Zararsız da iki maaşını bağışladı
Ödemeler ikamette yapılacak
Ödemeler ikamette yapılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim