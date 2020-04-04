YEMEKLER UYAR’DAN

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımlarıyla istihdam yaratıp, üretimi ile ekonomiye katkı sağlayan Uyar Holding de katıldı. Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle işini yapamayan, dışarı çıkamayan ya da işsiz kalanlar başta olmak üzere ekonomik olarak zor koşullarda olan Yozgatlılara yardım için harekete geçen Uyar Holding, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Yozgat Valiliğine 5 bin adet yemek paketi yardımında bulundu. Yozgatlı iş insanları, Uyar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Uyar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Tüzer’in talimatları doğrultusunda, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 5 bin adet yemek paketini taşıyan yardım tırı Yozgat Valiliğine ulaştı ve gıda mühendisi gözetiminde valilik yetkililerine teslim edildi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde Uyar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sidaş Yemek Fabrikasında hazırlanan, kavurma, nohutlu pirinç pilavı, fasulye pilaki, yaprak sarma gibi hazır yemeklerden oluşan 5 bin adet yemek paketi, Yozgat Valiliği aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçte, Uyar Holding’in yapmış olduğu yardım uygulaması tüm Yozgatlı iş adamlarına örnek olması bekleniyor.