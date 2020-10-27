YOZGAT Merkeze bağlı Kababel köyünde, vefat eden şahıslar adına köyün belirli bölgelerine çam fidesi dikildi. Kababel Köyü eski muhtarlarından Sadık Şimşek’in önderliğinde köyün ilk girişinden çıkışına doğru bir kilometrelik mesafedeki yolun kenarına çim fidelerinin dikimi köylüler tarafından yapıldı. Vefat eden Yusuf Şimşek ve Halil Şahan adına dikimleri yapılan fidelerle birlikte Cem Evi’nin yapımına da başlanıldı. Cem Evi’nin Kalender Arıkan ve Bektaş Arıkan tarafından yenilendiği bildirildi. Eski Muhtar Sadık Şimşek, köyde vefat nedeniyle ziyarete gelenlere kıymalı pide veya yemek verildiğini, pandemi nedeniyle yemek yerine fidan dikmeyi düşündüklerini ve bunu da hata geçirdiklerini söyledi. Şimşek, bunun gelenek haline gelmesini, diğer köylerde de aynı şekilde vefat edenlerin hayrına yemek yerine köylerini ağaçlandırmalarını istediklerini kaydetti. Sadık Şimşek, köyde Yusuf Şimşek adına 110, Halil Şahan adına da 35 çam diktiklerini belirterek, ‘’Cem Evi’nin çatısının yenilenip, oluk ve şafak tahtaları ile parkesini yeniliyoruz. Bu konuda bizlere destek verenlerden Allah razı olsun, her kese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.