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YEMEK FESTiVALi BAŞLADI

YOZGAT Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Pastacılar Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen İkinci Yozgat Ulusal Yemek Festivali dünkü etkinliklerle başladı.

YEMEK FESTiVALi BAŞLADI

YOZGAT Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Pastacılar Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen İkinci Yozgat Ulusal Yemek Festivali dünkü etkinliklerle başladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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YEMEK FESTiVALi BAŞLADI

Yozgat İkinci Ulusal Yemek Festivali Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinliklerle start aldı. Festivalin açılış törenine Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehirlerin ruhu olduğunu, Yozgat’ın yakın tarihte bu ruhu kaybettiğini ve belediye olarak bu ruhu yeniden diriltmek adına kültürel etkinliklere ayrı önem verdiklerini ifade etti. Konuşmaların sonunda yöresel yemek yarışması yapılacak mutfaklar gezilerek, yarışmaya katılan ekiplerden bilgi alındı. Yarışmaların ilk günü Sürmeli Topluluğu tarafından verilen konser ile son buldu.

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