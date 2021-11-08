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YEDAM açıldı

Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı 'Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni' ile hizmete açıldı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:02
YEDAM açıldı

Karslıoğlu Konağı'nda hizmete açılan YEDAM'ın açılış törenine katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, tarihi konağın Yeşilay tarafından restore edilerek, kentin çok büyük ihtiyacı olan Yeşilay Danışmanlık Merkezine dönüştürüldüğünü söyledi. Polat, YEDAM'ın ev ortamında çok güzel bir merkez olacağını belirterek, "İnşallah hastamız az olur, ama hastalarımızı da en iyi ortamda nasıl ağırlarız, nasıl yardımcı olabiliriz sevdasıyla bu yola düştük. Bağımlılıkla mücadele zor ama bu zorluğun farkında olan uzmanlarımız burada. Yeşilay zaten yüz yıllardır bu işi yapan bir kurum, onun için emin ellerde olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu. Yozgat'ta çok büyük eksikliği hissedilen YEDAM'ın açılmasını mutlulukla karşıladıklarını aktaran Polat, "Bugün sadece Yozgat'ta değil, ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 104 YEDAM açılışı Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıldı. Bize her konuda destek olan Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Yeşilay yönetim kurulu başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Umarız hasta sayımızın az olduğu bir YEDAM olur ama her hangi bir sıkıntıda YEDAM burada." ifadesini kullandı. Açılışa Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yeşilay Yozgat Şubesi yönetim kurulu üyeleri katıldı. (aa)

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