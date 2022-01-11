Gençleri iş hayatına hazırlamak, alıştırmak ve geliştirmek için etkinlikler düzenleyen SORGED tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, gençlere iş hayatında etkili yazışma teknikleri öğretildi. Verilen eğitimlerde gençlere, e-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat edilmesi gereken noktalar öğretilerek, iş arama sürecinde başarılı bir görüşme gerçekleştirmeleri konusunda bilgiler verildi. Gençlere, kurumsal e-posta ve resmi yazışmalarda etkili ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak püf noktalar öğretildi. Eğitimde gençlerin, kolay ve pratik yazışma yöntemlerini öğrenmeleri ve iş yazışmalarındaki profesyonel kalıplara hâkim olmaları sağlandı. •Sümeyye İlhan•