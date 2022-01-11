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Yazışma teknikleri öğretildi

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından, gençlere ‘İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi’ verildi.

11 Ocak 2022 Salı 00:35
Yazışma teknikleri öğretildi

Gençleri iş hayatına hazırlamak, alıştırmak ve geliştirmek için etkinlikler düzenleyen SORGED tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, gençlere iş hayatında etkili yazışma teknikleri öğretildi. Verilen eğitimlerde gençlere, e-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat edilmesi gereken noktalar öğretilerek,  iş arama sürecinde başarılı bir görüşme gerçekleştirmeleri konusunda bilgiler verildi. Gençlere, kurumsal e-posta ve resmi yazışmalarda etkili ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak püf noktalar öğretildi. Eğitimde gençlerin, kolay ve pratik yazışma yöntemlerini öğrenmeleri ve iş yazışmalarındaki profesyonel kalıplara hâkim olmaları sağlandı.  •Sümeyye İlhan•

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