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Yazışma dönemi bitti!

14 Ocak 2017 Cumartesi 06:59
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Yozgat İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı birinci toplantısında kurum ve kuruluş yöneticilerine seslenen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç resmi yazışmalarla iş takibinin son bulduğunu ve her idarecinin projelerini her türlü olanağı kullanarak takip edeceğini söyledi.

Yazışma dönemi bitti!
İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda 2017 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti. Vali Kemal Yurtnaç’ın başkanlığındaki toplantıya ilimizde yatırımı bulunan kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Koordinasyon Kurulu’nda konuşan Vali Kemal Yurtnaç, 2016 yılında Yozgat’ta 307 proje başladığını, bu projelerin toplam tutarının 4 milyar 779 milyon 448 bin 512 TL olduğunu ve projelerin nakdi gerçekleşme oranının yüzde 92 olduğunu ifade etti.
Vali Kemal Yurtnaç, kurum müdürlerine de seslenerek, artık hantal bürokrasiyle iş ve işlem yürütmenin mümkün olmadığını söyledi.
Kurum müdürlerinin iş ve işlemlerinde sadece resmi yazışmaların arkasına sığınarak çalışmaması gerektiğini vurgulayarak mevcut imkanların tümünü kullanması ve her idarecinin bizzat işini bizzat takip etmesi gerektiğini belirtti.
Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın kaybedecek vaktinin kalmadığını da hatırlatarak, bu noktada Yozgat’ı kalkındırıp geliştirecek birçok projenin yürütüldüğüne dikkat çekti ve “Bu projelerimiz de hedeflenen zamanda bitirilmek ve hizmet vermek zorundadır. Bu noktada kaybedecek ve gereksiz işlerle zaman harcayacak süremiz bulunmamaktadır. Onun için koordinasyon toplantılarımız önemlidir. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürelim” dedi.
Vali Yurtnaç’ın konuşmasının ardından sırasıyla yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri söz alarak projeleri hakkında kurula bilgi verdi.

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