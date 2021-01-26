Yazıcıoğlu’nun ismi yaşatılıyor

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘’Mutlu Halk Huzurlu kent sosyal faaliyet alanları projelerimiz kapsamında Ayanoğlu Mahallemizde atıl durumda bulunan park alanındaki çalışmalarımızı tamamladık’’ dedi. Başkan Yılmaz, ‘Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’ olarak, parkın halkın hizmetine sunulduğunu kaydetti. Başkan Yılmaz, ‘’Parkımızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çeşmemize sponsor olan merhum öğretmen Mehmet Fidan abimizin ailesine de ayrıca teşekkür ederiz’’ diye konuştu. Parkta, oyun alanları, oturma, dinlenme alanları ile birlikte sokak hayvanları için de barınaklar bulunuyor.