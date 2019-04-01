Yazıcıoğlu’nu anlattı

Program öncesinde Yazıcıoğlu ve bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye edilmek üzere Kur'an-ı Kerim okundu. Güneş, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen her geçen gün Muhsin Yazıcıoğlu sevgisinin arttığını, onun şehadetinde henüz çocuk olanların, bugün genç delikanlılar olarak yolunda yürüdüklerini söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayattayken durduğu yerin Anadolu coğrafyasının hakikatleriyle örtüşen bir yer olmasından kaynaklandığına vurgu yapan Güneş, "Muhsin Yazıcıoğlu hiç bir şekilde aldığı oy oranıyla değerlendirilemeyecek bir karakter adamıydı. Bu münasebetle sıkleti, kendisinden çok oy alanlarla ölçülemeyecek kadar ağırdı ve nitekim şehadetinin arkasındaki güçler onun sıkletinden rahatsız olmuşlardı. O, ‘28 Şubat’ sürecinde bir avuç mezhepçi subayın ordu içerisindeki yapılanmasına karşı 'Türkiye İran olmaz, Cezayir olmaz. Ancak Türkiye'nin Suriye olmasına da biz müsaade etmeyiz' diyerek Post-modern denilen darbeye mani olmuş bir şahsiyetti’’ dedi.

Program sonrasında BEYDER Genel Başkanı Aydoğan Bilir, Necmeddin Güneş’e teşekkür ederek, üzerinde isminin yazılı olduğu bir tabak takdim etti.

