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Yazıcı’nın mutlu günü

YOZGAT Valiliği görevini 2012-2016 tarihleri arasında yürüten Merkez Valisi Abdülkadir Yazıcı’nın kızı evlendi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:51
Yazıcı’nın mutlu günü

Yozgat Nohutlu Tepe Bilal Şahin Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen düğün törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile az az bir davetli topluluğu katıldı. Düğün töreninde Vali Abdülkadir Yazıcı’nın Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalışan kızı Zeynep, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde idari personel olarak görev yapan Güney Hayta ile evlendi. Yazıcıoğlu ve Hayta ailelerini tebrik eder, genç çiftlere ömür boyu sağlık, mutluluk içerisinde bir yaşam temenni ederiz. 

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Yazıcı’nın Mutlu Günü
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