Yazıcı’nın acı günü

Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcı’nın annesi merhume Emine Yazıcı, bir süredir İstanbul’da tedavi görmekteydi. Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi süren Emine Yazıcı önceki gün rahmete kavuştu.
Merhume Emine Yazıcı’nın cenazesinin bugün Bayrampaşa Belediyesi yanında bulunan Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verileceği öğrenildi.
Bizde İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Abdulkadir Yazıcı ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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