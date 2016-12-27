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Yazıcı’nın acı günü

27 Aralık 2016 Salı 07:38
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Yozgat eski valisi Abdulkadir Yazıcı’nın bir süredir tedavi gören annesi Emine Yazıcı, önceki gün hakkın rahmetine kavuştu. Eski Yozgat Valisi Yazıcı annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Yazıcı’nın acı günü
Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcı’nın annesi merhume Emine Yazıcı, bir süredir İstanbul’da tedavi görmekteydi. Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi süren Emine Yazıcı önceki gün rahmete kavuştu.
Merhume  Emine Yazıcı’nın cenazesinin bugün Bayrampaşa Belediyesi yanında bulunan Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verileceği öğrenildi.
Bizde İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Abdulkadir Yazıcı ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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