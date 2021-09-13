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Yazıcı’dan Yeşilay’a destek sözü

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in ardından Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da Yeşilay’a destek olacaklarını belirtti, ‘’Ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa destek olmaya hazırız’’ dedi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:12
Yazıcı’dan Yeşilay’a destek sözü

Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk, yönetim kurulu üyeleri ve kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi personeli ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Ertürk yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerini iletip, Yeşilay çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip her zaman desteklerinin süreceğini ifade etti. Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yeşilay olarak bağımlılığa karşı çocukları, gençleri korumak için Yozgat’ta faaliyetlerini aralıksız devam ettirdiklerini belirtip, yaptıkları ziyaretler ve fikir alışverişleriyle etkili çalışmalar yapmak istediklerini aktardı. Ertürk, ‘’Bu kapsamda da İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek önce yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledik ardından ise çalışmalarımız hakkında bilgilendirmede bulunduk. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bize desteklerinin devam edeceğini belirtti. Samimi karşılamaları ve Yeşilay’a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkürler ederim’’ diye konuştu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, Milli Eğitim olarak Yeşilay ile beraber çalıştıklarına vurgu yaparak, ‘’Biz elimizden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa Yeşilay’a destek olmaya hazırız’’ ifadelerini kullandı. Yazıcı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personelinin belirlenen okullarda bağımlılıkla mücadele ve YEDAM’ın tanıtımı ile ilgili talepleri içinde gerekli desteğin verileceğini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Yazıcı’dan Yeşilay’a Destek Sözü
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