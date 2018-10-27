Yazıcı denetledi

Öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, planlanan faaliyetlerle ilgili öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu, istek ve taleplerini aldı. Yazıcı, ‘öğrenci davranışlarının izlenmesi, akademik başarı, öğrencilerin öğrenme stilleri, rehberlik faaliyetleri, analitik düşünme becerisi, yapılandırmacı eğitimin önemi, kitap okuma alışkanlığı kazandırma, ders işlenirken soyut kavramlarının hayattan örnekler verip somutlaştırarak anlatılması, sportif ve kültürel faaliyetlere katılımın sağlanması’ konularına değindi. Milletimizin zengin ve köklü bir kültüre sahip olduğunu dile getiren Yazıcı, kültürümüzdeki nezaket ve hoşgörü davranışlarının öğrencilerimize iyi öğretilmesi, kök değerlerimizin benimsetilmesi gerektiğini vurguladı. Öğrencilerle pansiyonda buluşan Yazıcı, ‘’Sizler hayatınızda fedakârlık göstererek, ailenizden uzakta eğitim-öğretim hayatınızı sürdürüyor, aynı zamanda ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışıyorsunuz. Bizler de devletimizin imkanlarıyla sizlere hizmet etmeye çalışıyor, bu hizmetten de gurur duyuyoruz. Çünkü sizler bu ülkenin geleceği göz aydınlığımız evlatlarımızsınız. Sizlerin buradaki çabalarını takdir ediyor, hepinize başarılı bir eğitim-öğretim hayatı diliyorum’’ dedi.