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Yazıcı, Anaokulunu ziyaret etti

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Fatih Erdoğan ile birlikte Kazım Nuran Dokuyucu Anaokuluna ziyaret etti.

Yazıcı, Anaokulunu ziyaret etti

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Fatih Erdoğan ile birlikte Kazım Nuran Dokuyucu Anaokuluna ziyaret etti.

15 Kasım 2019 Cuma 04:04
Yazıcı, Anaokulunu ziyaret etti

Yazıcı, Okul Müdürü Emine Ateş'ten uygulanan projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve okul hakkında genel bilgiler aldı, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu. Öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, miniklerle bir süre sohbet etti. Okulda yapılan eğitim öğretim faaliyetleri ve  öğretmenler tarafından uygulanan ‘Anne Babalar Okuyor’ projesinin gerçekleşmesine emek veren ve katkı sağlayan okulun  yönetici, öğretmen, veli, öğrenci ve çalışanlarına teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
YazıcıAnaokulunu Ziyaret Etti
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