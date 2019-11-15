Yazıcı, Anaokulunu ziyaret etti

Yazıcı, Okul Müdürü Emine Ateş'ten uygulanan projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve okul hakkında genel bilgiler aldı, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu. Öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, miniklerle bir süre sohbet etti. Okulda yapılan eğitim öğretim faaliyetleri ve öğretmenler tarafından uygulanan ‘Anne Babalar Okuyor’ projesinin gerçekleşmesine emek veren ve katkı sağlayan okulun yönetici, öğretmen, veli, öğrenci ve çalışanlarına teşekkür etti.