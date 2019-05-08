Yazarımız Taşçı, herkesi atlattı

Taşçı, Pazar günü akşam saatlerinde, ‘Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini yenileyecek’ dedi. Gazetemizin nüshalarının yayına hazır olması nedeniyle Yazarımız Salim Taşçı’nın öngörüsüne haber olarak yer veremedik. Taşçı, gazetemizin ikinci sayfasında yer alan köşesinde öngörüsünü not olarak düştü. Taşçı, ‘Önemli Not’ olarak köşe yazısının alt kısmında verdiği bilgide ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yüzde 99 yenilenecektir. Görüşüm bu yöndedir’ diyerek, her kesimden önce öngörüsünü paylaştı. Taşçı’nın yazısının yayınlandığı Pazartesi günü akşam saatlerinde ise, Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileneceğini duyurdu. Böylece yazarımız Taşçı, seçimlerin yenileneceğini yaklaşık 24 saat öncesinden tahmin eden kişi oldu.

