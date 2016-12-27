Yazar Vali Yardımcısı

Sarıkaya Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Osman Eser, Sarıkaya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Yozgat Kültür Turizm ve Kalkınma Derneği Başkanı Kelami Akdemir, Şair Vali Yardımcısı Şükrü Çakır’ı makamında ziyaret etti.

İki hafta önce İçişleri Bakanlığının son kararnamesi ile Yozgat Vali Yardımcılığına atana Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, şair ve yazar kimliği ile dikkat çekiyor.

Yozgat’ın donanımlı engin birikimi ve tecrübesiyle Yozgat için büyük şans olarak görülen Çakır , ilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma, Emniyet, Kültür Turizm Müdürlüğü ve Bilim Teknoloji Müdürlüğü gibi önemli kurumların sorumluluğunu üstlendi.

Sarıkaya Şairler Yazarlar Derneği Başkanı Osman Eser, Vali Yardımcısı Çakır'ı yeni görevinden ötürü tebrik ederek şunları söyledi: "Sayın Valim öncelikle görevinizde başarılar diliyorum. İlimize hoş geldiniz.Zatıalinizin de bir şair olduğunu biliyoruz.İçimizden birisi olarak YOZGAT ta görev yapmanız bizim için büyük şanstır” dedi.

Yeni çıkan kitabını da hediye eden Şairler Yazarlar Derneği Başkanı Osman Eser başarı dileklerini sundu.

Sarıkaya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Yozgat Kültür Turizm ve Kalkınma Derneği başkanı Kelami Akdemir de Vali Yardımcısı Şükür Çakır’a yeni görevinde başarı diledi.

Akdemir; “Sayın Valim uzun yıllar sizi yakından tanıyan bir dostunuz olarak benim yaşadığım ilimde zatıalinizi görmek benim için gurur verici edebi duruşunuzu kitaplara olan tutkunuzu bilen birisi olarak Yozgat büyük bir şans yakalamıştır diyorum. Yozgat’ın sanatta, edebiyatta, kitap ve sosyal faaliyetlerde daha etkin yer alacağını düşünüyorum. Bu vesile ile Yozgat’ımıza hoş geldiniz yeni göreviniz hayırlı olsun” dedi.

Ziyarette Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise şunları söyledi; “Sivil Toplum kuruluşları demokrasinin barışın temsilcileridir.Şairler ve Yazarların da barışın sağlanmasında önemli bir yeri vardır.”

Kendisine hediye edilen kitapları incelerken önemli bir tespitin altını çizen Çakır, şunları söyledi: