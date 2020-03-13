Yazar, öğrencilerle buluştu

Kitaba dair sohbetle beraber öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan Kepez, çocukların güzel ve eğlenceli zaman geçirmesini sağladı. Anlatımın ardından öğrencilerin kitapla ilgili sorularını cevaplayan Berfin Sıla Kepez, söyleşinin ardından öğrencilerin kitaplarını tek tek imzaladı. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, İlçede benzer etkinliklerin devam edeceğini, özellikle değerler eğitimi noktasında bu etkinliklerin önemine vurgu yaparak, yazar Berfin Sıla Kepez’e öğrencilerle buluşmasından dolayı teşekkür etti. Yoldaş, Kepez’e ilçenin sembolü Roma Hamamı maketini takdim etti.