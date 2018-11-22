Yazar Bulut konferans verdi

ÇAYIRALAN İlçe Müftülüğü tarafından davet edilen İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi, Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine konferans verdi. İlkokuldan itibaren zorluklarla karşılaşmış olmasından bahseden yazar Ahmet Bulut, okumaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini anlatarak, kendisinde iz bırakan kitapları, ilk okumalarda dikkat edilecek hususları, iyi bir okur olabilmenin nelerden geçtiğini öğrencilerle paylaştı.