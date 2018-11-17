Yazar buluşmalarına devam

Uslu Çayıralan ilçesinde Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çandır ilçesinde de Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Yaçar Uslu, ‘’Okumak insanın bilgi dağarcığını artırır, yeni ufuklar açar. Okuyan için, yazmak ise insanın duygularını dile getirir, özgünlüğünü ortaya koyar. Hayallerine şiir, hikaye ve roman ile can verir. Emekli bir gıda mühendisiyim, yazarlık hayatıma çocukluğumdan bu güne gelen içimdeki duygulara can verme isteği oldu’’ dedi.

Sohbet sonrası öğrencilerden yazarlığa ilgisi olanlarla Abdulkadir Uslu özel olarak ilgilendi.