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Yaz Stajları iptal edildi

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Mart ayı içerisinde uygun bulduğu öğrencilerin yaz dönemi stajlarını korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal etti.

28 Haziran 2020 Pazar 23:35
Yaz Stajları iptal edildi

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü,  2020 yılı staj programı çerçevesinde staj yapmak üzere e-devlet üzerinden başvuruda bulunan öğrencilerin durumlarının değerlendirilip, İl ve İlçe Müdürlüklerinde staj yapması uygun bulunanların listelerin 13 Mart 2020 tarihli duyuru ile ilan etti. Kurumdan yapılan yeni duyuruda, yaz dönemi stajlarının iptal edildiği kaydedildi.
Duyuruda, ‘’Bahar döneminde dünyada ve ülkemizde baş gösteren Covid-19 salgını neticesinde üniversite öğrencilerine yaptırılacak olan yaz stajlarıyla ilgili olarak Bakanlığımızca Yüksek Öğretim Kurumundan görüş istenilmiştir. Yüksek Öğretim Kurumundan alınan görüşte, 2020 yılı yaz stajı yapacak üniversite öğrencilerinin stajları uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından tamamlatılacağı bildirilmiştir. Bu görüş doğrultusunda Bakanlığımızın talimatı gereği, İl ve İlçe Müdürlüklerimizde bu yıl yaptırılacak olan stajlar iptal edilmiştir’ denildi.

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Yaz Stajları Iptal Edildi
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