Yaz Kur’an Kursları başlıyor

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, Şefaatli İlçe Müftüsü Nazım Haksever, kurslarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Haksever, 5 Temmuz Pazartesi günü Yaz Kur'an Kurslarının açılacağını hatırlattı. Haksever, Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları yazısı hakkında katılımcı kurs hocalarına bilgi verdi, yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler istişare edildi. Toplantıya Şefaatli merkez ve köylerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar katıldı.