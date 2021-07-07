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Yaz Kur’an Kursları başladı

Yozgat’ta Müftülük tarafından il genelinde açılan Kur’an Kurslarının yanında İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi de yaz kurslarını 26 Temmuz’da başlatmak için hazırlıklara başladı.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 00:28
Yaz Kur’an Kursları başladı

Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz tatiline yönelik faaliyet takvimini uygulamaya geçiren İlim Yayma Cemiyeti bu kapsamda yaz dönemi kurs programını planladı. Şube Başkan Yardımcısı Ali Cansever, kurban bayramı dolayısıyla oluşacak aradan çocukların etkilenmemesi amacıyla yaz dönemi kurslarını bayram sonrasına bıraktıklarını söyledi. Kurslara 7-14 yaş grubu erkek öğrencilerin katılacağını dile getiren Cansever, Kur'an-ı Kerim, İlmihal, Adab-ı Muaşeret, Peygamberler Tarihi, Örnek Şahsiyetler, Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyetlerle maddi ve manevi sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan birer sorumlu fert olmaları için eğlenerek öğrenim görecekleri bir ortam ve imkan sağladıklarını vurguladı. Cansever, kursların 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başına kadar devam edeceğinin altını çizerek, kayıtların alınmaya başlandığına dikkat çekti. Cansever, Covid19 salgının eğitim öğretimde yarattığı olumsuz etkinin, salgın süreci boyunca evde vakit geçirmek durumunda kalan çocukların normalleşmeyle birlikte bir nebze de olsa faydalı olabilmek, arkadaş ortamı içerisinde güvenli ve eğlenceli bir yaz tatili imkânı sunmak adına ‘Yaz Etkinlikleri’ adı altında altı haftalık program hazırladıklarını kaydetti.

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Yaz Kur’an Kursları Başladı
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