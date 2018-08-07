Yaz Festivali

İl yöneticileri, siyasetçiler, gurbetçiler, farklı illerdeki Yozgatlı derneklerin temsilcileri, çevre il ve ilçelerden yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Uğur Işılak da konser verdi. Sanatçı Uğur Işılak, şarkı ve şiirleriyle festival alanına akın eden katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatırken, Mehter Takımı'nın gösteriler gerçekleştirdiği festivalde köy halkı ve gurbetçiler oyunlara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de şenlikte hazır bulundu. Vali Yurtnaç, Yozgat'ın tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Özler'in yurt dışında çalışan çok gurbetçisi var. Bu gün görüyorum ki gurbetçilerimiz de festivale katılarak ayrı bir renk katıp, Ata topraklarını unutmadılar. Sıla hasreti ile yanıp tutuşan gurbetçilerin bu tür festivallerde buluşup bir araya gelmesi, gelenek ve göreneklerin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması için çok önemli’’ dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de birer konuşma yaparak, bu tür festivallerin birlik ve beraberlik adına çok önemli olduğunu, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.