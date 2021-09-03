Yaz dönemi dolu geçti

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Pandemi nedeniyle 2 yıl gibi bir süre Akdağmadeni’nden ayrı kalan gurbetçi vatandaşlarla bu yıl buluşmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Yalçın, ‘’Verilere bakıldığı zaman Akdağmadeni, tarihinde görülmemiş bir nüfusa bu yaz döneminde ulaştı. Kurban Bayramına kadar ilçemiz nüfusu yaklaşık 100 bin civarına ulaşmış ve uzun bir süre vatandaşlarımız tatillerini ilçemizde geçirmişlerdir’’ dedi.

Yaz dönemine hazırlanırken en önemli planlamalardan olan ‘Çarşı Merkezi Düzenleme Projesini’ gece demeden gündüz demeden çalışarak yaz sezonu başlangıcına yetiştirdiklerini bildiren Yalçın, altyapı problemleri çözülmüş, modern şehircilik anlayışına yakışır şekilde üst yapısını tamamladıkları projelerin, özellikle geçmişten günümüze ilçenin büyük problemi olan trafik sorununu çözecek şekilde sahaya yansıtıldığını aktardı. Yalçın, ‘’Nüfusumuzun çok arttığı yaz döneminde trafiği rahatlatmak anlamında yaptığımız açık otopark alanları görüldüğü üzere çarşı merkezinde yaşanabilecek trafik sorununun büyük oranda önüne geçmiştir. Ayrıca eski kapalı pazar yerini kapalı otopark olarak hizmete sunmamız araç yoğunluğunun rahatlamasında faydalı olmuştur’’ diye konuştu.

SU SORUNU

Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, ülkenin ve bölgenin önemli sıkıntılarından biri olan, yakın gelecekte en büyük sorun olarak karşımıza çıkacak olan ‘İklim Değişikliği ve Kuraklık’ konusunda planlarını yaptıklarını, içme suyu problemi yaşamamak için yıl boyunca büyük çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. Yalçın, ‘’Kuraklık ve yaz döneminde yaşanacak nüfus artışının tetikleyeceği içme suyu problemini hesap ederek başlattığımız yeni su kaynakları arayışlarımız sonuç vermiştir. Kuraklığa bağlı içme suyumuz yüzde 45 düzeyinde azalmasına rağmen toplam 4 kuyu, 2 drenaj sistemiyle içme suyu problemimizi büyük oranda gidermiştik. Son olarak saniyede 12 litre olan yeni kaynağımızın da Kurban Bayramı öncesinde depomuza bağlantısını yaparak istisnai bazı arızalar dışında içme suyu problemini ciddi manada yaşamadık’’ ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaz dönemini de her zaman olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde, büyük problemler ve sıkıntılar yaşamadan geride bırakmaya hazırlandıklarına vurgu yaptı. Yalçın açıklamasını, ‘’Esnafımızın sezonu güzel geçirmesi, gurbetçi vatandaşlarımızın memleketimize büyük ilgisi, değerli halkımızın gerçekleştirmiş olduğumuz projelere olan olumlu bakışı bizler için ayrı bir şevk ve Akdağmadeni için her zaman daha iyisini yapmak için itici bir güç olmuştur. Bu dönemde desteklerini esirgemeyen değerli halkımıza, önerileriyle projelerimizin güzelleşmesine katkı sunan vatandaşlarımıza, iyi niyetimizden ve çalışma aşkımızdan şüphesi olmayan kıymetli Akdağmadeni halkına teşekkür ediyoruz. Akdağmadeni’ni birlikte ileriye taşımaya devam edeceğiz’’ sözleriyle noktaladı.