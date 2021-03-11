YAYLALAR LAVANTA KOKACAK

ORTA Anadolu Bölgesi’nin Bozok Yaylasının aromatik bitki bakımından zengin olduğu, doğal olarak yetişen bitkilerin tesis edilen bahçelerde yetiştirilip, ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın verdiği destekle Çayıralan ilçesinde uygulamaya konulan Lavanta projesinin ardından, Çekerek ilçesinde de belediye öncülüğünde önceki yıldan itibaren lavanta ekimleri gerçekleştirildi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen geziye katılan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, elde ettiği bilgiler doğrultusunda Yozgat Merkeze bağlı Sarıhacılı Köyünde deneme amaçlı Lavanta fidesi dikimi yaptı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, alternatif ürünler konusunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında çiftçilere bu kez lavanta bitkisi ile ilgili bilgiler aktardıklarını, istekli çiftçilerle deneme ekimi yapmak üzere birebir temasta bulunduklarını hatırlattı. Özkaya, Lavanta fidesini serbest piyasadan temin eden önder çiftçilerden Harun Haliloğlu’nun Merkez Sarıhacılı köyündeki 7 dekar tarlasına lavanta bitkisi fidelerinin kurumun teknik personeli ile birlikte yapıldığını anlattı. Özkaya, ‘’Lavanta bitkisi, bir metreye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır’’ dedi. Tarım İl Müdürü Özkaya, Lavantanın toprak yönünden seçici olmayan bitkilerden olduğunu, verimli topraklarda iyi yetişip daha fazla verim verdiğini gibi, verimi düşük derinliği az topraklarda da yetişebildiğini bildirdi. Özkaya, ‘’Kurağa, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır. Çok yıllık bir bitkidir. Tesis edildiğinde ilk 2-3 yıllık iyi bakımdan sonra uzun yıllar verim alınır. Son yıllarda yaşanan şartlara bağlı olarak çiftçilerimizce tıbbi ve aromatik bitkilere yöneliş gözlemlenmektedir. Lavantaya olan talep artışı nedeniyle Ülkemizin değişik İllerinde dikimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda Yozgat’taki çiftçilerimizde bu konuya ilgi duymaktadırlar. İl Müdürlüğü olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Bu tür alternatif bitkilerin üretimi konusunda çiftçilerimize teknik bilgi olarak her zaman desteklemekteyiz’’ diye konuştu.

YATIRIM YAPILACAK

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik de, geçen yıl organize ettikleri teknik gezi kapsamında Lavanta yetiştiriciliği ve işlenmesi hakkında gerekli bilgilerin alınarak, Yozgat’ta da uygulamaya safhasına geçildiğini bildirdi. Çelik, Çayıralan ve Çekerek ilçelerinden sonra Yozgat il merkezinde de lavanta fidelerinin toprakla buluşturulduğunu, elde edilen sonuçlara bağlı olarak Yozgat’ta üretileni işleyip, sanayi mamulü haline getirebilecek tesisler üzerinde çalışmalar yapacaklarını bildirdi. Çelik, Yozgat’ta oluşturulan bahçelerde yetiştirilen ürünlerin sanayi tesisinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığına da vurgu yaptı. Çelik, ‘’Yeterli verime ulaştıktan sonra yatırımcılara ‘hammaddemiz var, Organize Sanayi Bölgemizden yer tahsisi yaparız, teşviklerden yararlanıp, buraya lavanta bitkisini işleyip, mamul haline getirebilecek sanayi tesisleri kurabilirsiniz’ diyebiliriz, bitkinin işlenip, pazara sunulması için gerekeni yaparız’’ ifadelerini kullandı. •Haber Merkezi•