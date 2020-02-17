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Yaylada mahsur kaldılar

ÇAYIRALAN ilçesinde, çıktıkları yaylada kötü hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:55
Yaylada mahsur kaldılar

Çayıralan ilçesinden 8 gün önce piknik yapmak amacıyla Konuklar Beldesi Danışık Yaylası'na çıkan iki kişi kar yağışının şiddetini artırması ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Yayla evine sığınan 25 yaşındaki Abdulrezzak Ayyıldız ile aynı yaştaki arkadaşı Emin Kızılkaya, yayla evine sığınıp, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma, AFAD'a ait özel paletli kurtarma aracıyla yaylaya çıktı. Ekipler, vatandaşları bulundukları yerden kurtararak Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.  Yozgat Valisi Kadir Çakır yaptığı yazılı açıklamada, 8 gün önce çıktıkları Çayıralan Konuklar beldesi Danışık Yaylası'nda mahsur kalan Emin Kızılkaya ve Abdulrezzak Ayyıldız'ın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Abdulrezzak Ayyıldız da yaylaya traktörle 8 gün önce piknik yapmak amacıyla çıktıklarını söyledi. Ayyıldız, ilk günlerde karın az olduğunu daha sonraki günlerde arttığını ve tipi çıktığını ifade ederek, "Yayladan dönemedik yanımızda erzakımız vardı. AFAD ve jandarmanın yardımıyla dönüşümüzü yaptık" dedi.  Emin Kızılkaya ise kendilerini kurtaran AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. 

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Yaylada Mahsur Kaldılar
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