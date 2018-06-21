Yayla şenliği

Kaymakam Akyol, ‘’Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidini taşımaktayım. Böylesine güzel sosyal faaliyetlerin ilçemizde artırılarak, insanların bir araya gelip kaynaşmalarını sağlamak, buluşturmak çok güzel bir etkinliktir. Bunun gibi etkinliklerde bizlerde her türlü destek için yanlarınız da olacağız’’ dedi.