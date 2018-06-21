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Yayla şenliği

AYDINCIK İlçesine bağlı Dereçiftlik Köyünde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yayla Şenliğine Kaymakam Yavuz Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Engin de katıldı.

Yayla şenliği

AYDINCIK İlçesine bağlı Dereçiftlik Köyünde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yayla Şenliğine Kaymakam Yavuz Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Engin de katıldı.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Yayla şenliği

Kaymakam Akyol, ‘’Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidini taşımaktayım. Böylesine güzel sosyal faaliyetlerin ilçemizde artırılarak, insanların bir araya gelip kaynaşmalarını sağlamak, buluşturmak çok güzel bir etkinliktir. Bunun gibi etkinliklerde bizlerde her türlü destek için yanlarınız da olacağız’’ dedi.

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