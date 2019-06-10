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Yayla Şenliği düzenlendi

KADIŞEHRİ ilçesinin Çamsaray Köyü’nde ilki düzenlenen yayla şenlikleri ilgi gördü.

Yayla Şenliği düzenlendi

KADIŞEHRİ ilçesinin Çamsaray Köyü’nde ilki düzenlenen yayla şenlikleri ilgi gördü.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Yayla Şenliği düzenlendi

Çamsaray Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yayla şenliklerine Ankara ve İstanbul’dan da katılım oldu. Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bilal Uzcan’ın köyü olan Çamsaray’da yayla şenliklerinde Federasyon Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Akkaya, Bölge Başkanı Erdoğan Şahin, Basın Danışmanı Kaan Pınarcıoğlu, Sosyal Destek ve Reklam Birim Başkanı Necdet Sarıaslan, Yönetim kurulu üyeleri Fethi Yerden, Irmak Akyıldız, Mehmet Kaya da hazır bulundu. Şenlik kapsamında gerçekleştirilen güreş müsabakaları ilgi gördü.Programın düzenlenmesine katkı veren Bilal Uzcan, köyde düzenlenen şenliğin ilk olduğunu, bundan sonraki yıllarda etkinliklerin devam ettirilerek, geleneksel hale dönüştürüleceğini söyledi. Uzuncan, ‘İnsanlar artık köylerini, kasabalarını bırakıp, şehirlere taşındı. İnsanların doğduğu yerleri görmeleri, annelerinin, babalarının, dedelerinin mezarlarını ziyaret etmeleri ve en önemlisi sıla-ı rahim yapmaları çok önemli. Bu açıdan düzenlenen şenlikler büyük önem arz ediyor’’ dedi.

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