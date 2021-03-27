Yayalara öncelik

YOZGAT Valiliği, 2021 yılının ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ sloganı ile tüm yurtta olduğu gibi, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ görsellerini sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitleri önüne çizilmesi için çalışma başlattı. Şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çizilecek olan görseller sayesinde sürücülere, önceliğin yayalarda olduğu uyarısı yapılacak. Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak, yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla, etkinlik çerçevesinde bakanlık tarafından gönderilen görsel örneklerinin billboardlarda, sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, kurumsal iletişim sayfalarında kullanılarak kamuoyunun konuya ilişkin dikkatinin çekilmesi sağlanacak. 30 Mart 2021 Salı günü 12.00­15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde sembolik olarak Yozgat Valisi Ziya Polat ile ilçelerde kaymakamlar, diğer katılımcılarla birlikte mevcut ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şeridin bakanlık tarafından belirlenen görsel örneğine uygun şekilde kırmızıya boyayacak. Daha öncede, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ olarak ilan edilmiş, ‘Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası’ hayata geçirilerek 6 Şubat 2019 tarihinde ‘Devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek’ amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak etkinlikler düzenlenmişti.