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YAYALAR GEÇEMEZ!

Yozgat Şehir merkezinde başta belediye olmak üzere, tüm kurumlar insan hayatını kolaylaştırmak yerine daha da zora sokmaya yönelik projelere ve çalışmalara imza atıyor.

09 Eylül 2021 Perşembe 00:27
YAYALAR GEÇEMEZ!

Yozgat'ta halkın rahatına değil, kurumun keyfiyetine bağlı çalışmaların yapılıp, hizmet olarak sunulması beraberinde farklı sorunları da getirmeye devam ediyor. Yozgat şehir merkezinde yayalar için yapılan kaldırımlar üzerlerine trafik, elektrik, mobese direkleri, Telekom ve Çedaş kabinleri monte edilince, ortaya garip bir durum çıkmakla kalmıyor, vatandaş ne yapacağını şaşırıyor. Yozgat Şehir Merkezi'nde Lise Caddesi'ndeki görüntü her gün il yöneticileri tarafından görünmesine karşın, karıksanmış durumda. Saat Kulesi ile Otobüs Terminali bölgesindeki Lise Caddesi'ndeki kavşaklara yayaların ilk yolu geçtikten sonra, diğer yoldaki trafik akışını beklemeleri için yapılan kaldırım zaman içerisinde dikilen trafik işareti, aydınlatma direği, mobese kamerasına ait direk ile Telekom veya Çedaş kabinlerinin konulması sonucunda kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar, ''Lise Caddesi'nde belediye bir süre önce düzenleme çalışması yaptı. Refüjler yenilendi. Ama yayalar için yapılan bölümdeki sorun olduğu gibi bırakıldı. Hem trafiği tehlikeye sokan hem de ciddi bir görüntü kirliliğine neden olan bu kavşaklarda trafiği rahatlatacak çalışmalar yapılması gerekir'' diye konuştu. Sorun sadece Lise Caddesi'nde değil. Mahalle aralarında da durum farksız, bazı bölgelerde ise inanılmayacak görütüler mevcut. Yaya kaldırımların tam orta yerine veya girişine konulan direkler, kabinler yayaların geçmesine engel oluyor. Yola inmek durumunda kalan yayalar, araç trafiği içerisinde kendisini bulup, tehlike ile burun buruna geliyor. 

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YAYALAR GEÇEMEZ!
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