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Yaya trafiği anlatıldı

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilere yönelik ‘Sürücü ve Yaya Eğitimi’ konulu seminer düzenlendi.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:02
Yaya trafiği anlatıldı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Sürücülerin ve yayaların uymaları gereken kuralların, trafik kazalarını azaltacağı aktarıldı. Trafik kazalarında daha çok çocukların zarar gördüğü belirtilerek, trafik kazasına uğramamak için yürürken, karşıdan karşıya geçerken tüm trafik kurallarına uyulması çağrısı yapıldı. Cadde ve sokaklarda her zaman yaya kaldırımında yürünmesi gerektiği, karşı kaldırıma ancak yaya geçitlerinden geçilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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