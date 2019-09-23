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Yaya öncelikli geçişe dikkat

YERKÖY ilçesinde daha önceki yıllarda trafik kazalarının yaşandığı bazı bölgelerde, yeni kazaların yaşanmamasına dikkat çekmek amacıyla 'yaya öncelikli trafik dönemi' kapsamında çalışmalar yapıldı.

Yaya öncelikli geçişe dikkat

YERKÖY ilçesinde daha önceki yıllarda trafik kazalarının yaşandığı bazı bölgelerde, yeni kazaların yaşanmamasına dikkat çekmek amacıyla 'yaya öncelikli trafik dönemi' kapsamında çalışmalar yapıldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Yaya öncelikli geçişe dikkat

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyanın ardından Yerköy ilçesinde belediye tarafından belirlenen noktalarda yollara önceliğin yayalarda olduğu uyarısını hatırlatmaya yönelik yaya geçitlerinin çizimi yapıldı. Çalışmalara trafik polisleri de katıldı. Yaya öncelikli trafikte başarılı olunması halinde kaza oranlarının Avrupa Birliği seviyesinin altına inilebileceği belirtildi. Trafik kazalarının azaltılması amacıyla yapılan çalışmalara sürücülerin uymaları istendi. ‘Lütfen Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Unutmayınız geleceğimizin teminatı çocuklarımız, bizler nasıl davranırsak onu örnek almaktalar. Bu bilinç ile trafikte daha duyarlı, anlayışlı ve sabırlı olalım’ uyarısı yapıldı. 

Son Güncelleme: 22.09.2019 15:22
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