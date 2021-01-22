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Yavruları sahiplendi

YOZGAT’ta 53 yaşındaki hayvan sever Şaban Şahiner, tesadüfen bulduğu 14 köpek yavrusu ve annelerine her gün 5 kilometre yürüyerek yiyecek ulaştırıyor.

22 Ocak 2021 Cuma 00:46
Yavruları sahiplendi

Şeyh Ahmetefendi Mahallesi'nde ikamet eden Şahiner, bir yıl önce alıp büyüttüğü ‘Dost’ isimli köpeğini Çamlık Milli Parkı'nda gezdirirken 2 yerde gördüğü yeni doğmuş 14 köpek yavrusu ve annelerinin bakımını üstlendi. Şahiner ilk bulduğunda donmak üzere olan yavruların durumunu sosyal medya hesabından paylaşınca hayvan severler ve Yozgat Belediyesinden destek aldı. Hayvan severler Şahiner'e mama, ekmek ve süt desteği sağlarken Yozgat Belediyesi ekipleri de yavrular için doğal ortamlarına yuva yerleştirdi. Kaleci antrenörü olan Şahiner, Çamlık Milli Parkı'nda hem spor yaptığını hem de köpeğini gezdirdiğini söyledi. Bir gezinti sırasında köpek yavrularıyla karşılaştığını anlatan Şahiner, "Yavrular çok perişandı, bulundukları yer tamamen çamurdu. Bunu sosyal medya hesabımdan yayınladım. Bunu gören hayvan severler mama, süt, ekmek getirirken belediye ekipleri de köpeklere yuva yaptı’’ dedi. Şahiner, yavruları her gün kontrol ettiğini belirterek, "Yuvaların yerleştirilmesiyle yavrular rahat ortama kavuştu. Komşularım ekmek veriyor, süt veriyor. Yaklaşık 5 kilometre yürüyerek hem spor yapıyorum hem yavrulara bakıyorum" ifadesini kullandı.

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Yavruları Sahiplendi
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