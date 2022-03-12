Yavrukurtlardan ziyaret

Sakarya İlkokulu bünyesinde 39 Yavrukurt ve küme başlarından oluşan Yavrukurt İzci Kümesi Vali Ziya Polat'ı ziyaret etti. Polat, çocuklara çeşitli tavsiyelerde bulunarak ziyaretlerinden dolayı minik izcilere teşekkür etti. Küme başı Aslıhan lider ve Ziya lider yönetiminde eğitim gören yavrukurtlar çevre temizliği, hayvan sevgisi, doğa tanıma koruma, kamp yapma ve yardımlaşma gibi konularda eğitim alıyorlar. Ziyaret sonrasında Polat, Yavrukurt İzci Kümesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

