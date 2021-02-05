Yavru köpekler Güvende

KADIŞEHRİ ilçesinde yol kenarına bırakılan yavru köpeklere jandarma sahip çıktı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk faaliyeti sırasında Hanözü Köyü mevkide başıboş ve sahipsiz, plastik meyve kasası içerisinde bırakılan 6 yavru köpekle karşılaştı. Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından alınan yavru köpekler, ilçe merkezine getirilip, veteriner kontrolünden sonra Kadışehri Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.