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Yavru köpek kurtarıldı

YOZGAT’ta belediye ekiplerinin menfezden kurtardığı 7 yavru köpek, bakımı yapıldıktan sonra sahiplendirildi.

02 Şubat 2021 Salı 00:09
Yavru köpek kurtarıldı

Topçu köyü mevkisinde bir menfezde 7 yavru köpek bulunduğu ihbarı üzerine belediye Veteriner ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bir görevlinin sürünerek girdiği menfezden çıkardığı yavru köpekler, Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına teslim edildi. Bakımı ve aşıları yapılan yavru köpekler, sahiplendirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Sağ olsunlar arkadaşlarımız sadece bir kişinin girebileceği menfeze girerek yavru köpeklerimizi kurtardı. Yavruları geçici hayvan barınağımıza götürdük. Burada bakımlarını ve tedavilerini yaptırdıktan sonra köpekleri sahiplendirdik" dedi. Menfeze giren görevli Yasin Hüroğlu da yavruların dere yatağındaki menfezde kaldıklarını yağmurda veya bir sel durumunda boğulabileceklerini belirterek, menfeze girip yavruları kurtardığını anlattı. 

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Yavru Köpek Kurtarıldı
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